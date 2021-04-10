Минэнерго объяснило ситуацию с ценами на газомоторное топливо в России

Москва, 10 апреля. Розничную стоимость газомоторного топлива в России определяет рынок, но оно все еще дешевле бензина и дизеля, заявили в Минэнерго РФ.

Как объяснили в ведомстве, цены на сжиженные природные газы (СУГ), используемые в качестве моторного топлива, не подлежат государственному регулированию. Это связано с тем, что СУГ не относится к продукции естественных монополий. Поэтому ценообразование имеет исключительно рыночный принцип и складывается на основании конъюнктуры, передает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго РФ.

В ведомстве добавили, что в стоимости газомоторного топлива отсутствуют пошлина, акциз и демпфер. Таким образом, оптовая цена на СУГ почти на 100% зависит от амплитуды колебаний внешних котировок.

По данным Росстата, газомоторное топливо в РФ по итогам марта подорожало на 6,5% по сравнению с февралем. Этот вид горючего стал лидером по росту розничных цен, обогнав бензин, стоимость которого в рознице увеличилась на 1,12%.

Федеральная антимонопольная служба ранее прокомментировала подорожание бензина в стране. Регулятор считает, что рост цен на нефтепродукты в 2021 году вызван резким похолоданием и сокращением предложения на бирже.