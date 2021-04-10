Морпехи ВС США отказываются проходить процедуру вакцинации от COVID-19

Вашингтон, 10 апреля. Американские военнослужащие массово отказываются вакцинироваться от коронавирусной инфекции, сообщает со слов представителей минобороны США телекомпания CNN.

Согласно информации, около 75 500 морских пехотинцев согласились пройти процедуру вакцинации по состоянию на 8 апреля, а 48 000 человек отказались от данной прививки. Таким образом, процент отказов составляет 38,9%, что немного выше, чем показатель в 33% для всей армии.

Представитель морской пехоты полковник Келли Фручур рассказала, что морские пехотинцы могут отказаться от вакцинации по нескольким причинам. К примеру, они уступают место другим людям из более уязвимых групп населения. Также вполне вероятно, что у кого-то из отказников имеется аллергия на вакцину или они получили ее иным путем, а не через военное ведомство.

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