Владимирские пожарные спасли шесть человек из горящего дома в Коврове

Владимир, 10 апреля. Многоквартирный жилой дом, расположенный на Владимирской улице в Коврове, загорелся глубокой ночью. Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали 30 человек.

Прибывшие на место происшествия спасатели увидели клубы дыма из окон третьего этажа и бросились в горящее здание. С помощью специальных устройств они вывели из помещений шесть человек, жизни которым угрожало сильное задымление.

По данным ведомства, в одной из квартир воспламенилась внутренняя отделка и имущество. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров.

Благодаря оперативным действиям пожарных в результате происшествия никто не пострадал. Дознаватели МЧС России выясняют причины возгорания.

Спасатели Южного Бутова вынесли из горящей квартиры мать с двумя грудными детьми, сообщал ФАН.