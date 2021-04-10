В технополисе «Эра» были продемонстрированы комплексы ИИ для нужд российской армии

Анапа, 10 апреля. В научной выставке «День инноваций Минобороны России» в технополисе «Эра» разработчики представили новое видение искусственного интеллекта на службе войск.

Выставка в технополисе Анапы проходила в период с 7 по 9 апреля, здесь было представлено свыше 200 инноваций в области ИИ и беспилотников — наравне с бронетехникой и разработками как военного, так и гражданского назначения. Гвоздем экспозиции стал комплекс с искусственным интеллектом.

Подобные разработки позволят получать и обрабатывать данные. ИИ также будет поручено решать задачи по аппаратной поддержке систем принятия решений в командных пунктах. Их также внедрят в беспилотники.

Выставку «День инноваций Минобороны России» ежегодно проводят с целью изучения инновационных проектов, которые могут послужить и в интересах Минобороны России.

Здесь же был представлен публике робот-манипулятор. Устройство обладает широким функционалом и может выполнять задачи в космосе, на земле, на море и под водой.

В США тем временем работают в другом направлении. Как указывает издание INFOX, американские разработчики концерна Lockheed Martin намерены подарить ВС США лазерную систему, способную уничтожать ракеты.