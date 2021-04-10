Певица Вера Брежнева работала посудомойкой, чтобы прокормить семью

Москва, 10 апреля. Экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева призналась, что ей пришлось устроиться на работу в 11 лет. Звезда зарабатывала на жизнь, чтобы прокормить семью.

Это сейчас эффектная Вера Брежнева покоряет миллионы людей, стоя на сцене. А вот в детстве будущей звезде пришлось нелегко. Отец артистки был инвалидом, поэтому забота о семье легла на плечи 11-летней Веры. Именно в этом возрасте певица устроилась на свою первую работу. Чтобы прокормить семью, Брежнева не чуралась и тяжелого труда: была и посудомойкой, и продавцом овощей на рынке.

«Причем это все несанкционированно было. Нельзя было в таком маленьком возрасте ребенку торговать. И мы, когда подходили дядьки проверяющие, говорили: «Ой, я пока тетя в туалет отошла, тут ее подменяю», — вспоминает бывшая участница «ВИА Гры».

По словам Брежневой, она всегда чувствовала в себе артистизм, поэтому мечтала о сцене. Однако в местный драмтеатр она так и не пошла. Оказалось, что там мало платят. С такой зарплатой звезда не смогла бы содержать семью, поэтому она отправилась изучать бухгалтерское дело.

«Я не буду сидеть и ждать, какая из 30 дверей для меня откроется. Я пойду и постучусь в каждую из них и спрошу: «Можно ли зайти. вы меня здесь ждете?», — заявила певица.

Артистка также призналась, что в детстве себя чувствовала изгоем. Она часто подвергалась критике и насмешкам со стороны сверстников, которые называли ее «гуимпленом». Однако все это далеко в прошлом. Сейчас Брежнева одна из ярких и успешных отечественных поп-див, которая восхищает фанатов своим стилем, красотой и талантом.