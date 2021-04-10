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Венесуэла принимает новый уголовный кодекс и наращивает производство бензина

Новый уголовный кодекс Венесуэлы и наращивание производства бензина

Венесуэльские депутаты разрабатывают новый уголовный кодекс, полицейских арестовали по обвинению в убийстве, а в городе Акаригуа прошел антикарантинный митинг. Об этих и других событиях читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Карта событий в Венесуэле

Западная Венесуэла

Митинг торговцев

В городе Акаригуа торговцы вышли на митинг с требованием разрешить им работать. Несколько сотен человек собрались на бульваре Сан-Роке и отправились в городской совет. У правительственного здания они потребовали отменить действующие ограничения из-за COVID-19, однако местные власти не вышли на диалог. Протестующие разошлись, не вступая в конфронтацию.

В Венесуэле продолжает действовать жесткий режим карантина, предполагающий запрет на междугородние поездки и ограничения торговли и работы общественных заведений. Он был введен из-за роста числа новых случаев заболевания COVID-19 после проникновения в страну «бразильского штамма» коронавируса.

Арест наркодилеров

Полиция города Сан-Рафаэль-де-Оното задержала троих наркоторговцев. Двух мужчин остановили для проверки автомобиля и в ходе обыска обнаружили 4,2 кг марихуаны, спрятанные в двигателе. Позже полиция задержала еще одного человека, у него изъяли 1,2 кг кокаина.

Арест педофила

В городе Кабимас полиция задержала 51-летнего мужчину по прозвищу Кико, его подозревают в изнасиловании 10 детей. По данным правоохранителей, венесуэлец работал тренером на одной из спортплощадок и заставлял несовершеннолетних вступать с ним в половую связь, угрожая ножом. Об этом стало известно, когда один из пострадавших рассказал все родителям.

Центральная Венесуэла

Восстановление колодцев

Губернатор штата Гуарико Хосе Васкес сообщил, что за последние шесть месяцев коммунальные службы в регионе восстановили 91 колодец. Таким образом региональные власти помогают решить проблему с водоснабжением.

Арест полицейских

Двое полицейских были задержаны в муниципалитете Барута задержали по подозрению в убийстве венесуэльца Уильяма Гусмана. Мужчина пропал 2 апреля 2020 года, позже его тело нашли в лесистой местности в районе Белло-Монте. По словам родственников, именно правоохранители избили его до смерти и спрятали труп. Дело передано в прокуратуру, расследование обстоятельств убийства продолжается.

Политика

Уголовный кодекс

Новый уголовный кодекс Венесуэлы будет включать статьи об измене родине, нарушении государственного суверенитета и киберпреступлениях, об этом рассказал депутат Франсиско Амелиах. Он также отметил, что документ будет адаптирован к Конституции. Амелиах отметил, что старый уголовный кодекс был проанализирован специальной технической командой, которая выявила значительное расхождение в действующих нормах наказания. В работе участвовали депутаты Силия Флорес и Ирис Варела.

Экономика

Наращивание производства бензина

Венесуэльская государственная нефтедобывающая компания PDVSA пожертвует добычей нефти, чтобы нарастить производство бензина. Ранее об этом просил президент страны Николас Мадуро. Три нефтеперерабатывающих завода с этой недели увеличили производство — до 70 тыс. баррелей бензина и до 80 тыс. баррелей дизельного топлива в день. По прогноза, эти меры должны позволить сократить дефицит горючего в стране к середине года.

Гуманитарные вопросы

На 10 апреля в Венесуэле зафиксировано 172,4 тыс. случаев заражения COVID-19. За последние сутки число заболевших выросло на 1000 человек. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Венесуэле составляет 1,7 тыс. человек.

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