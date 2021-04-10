Венесуэла принимает новый уголовный кодекс и наращивает производство бензина

Венесуэльские депутаты разрабатывают новый уголовный кодекс, полицейских арестовали по обвинению в убийстве, а в городе Акаригуа прошел антикарантинный митинг. Об этих и других событиях читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Митинг торговцев

В городе Акаригуа торговцы вышли на митинг с требованием разрешить им работать. Несколько сотен человек собрались на бульваре Сан-Роке и отправились в городской совет. У правительственного здания они потребовали отменить действующие ограничения из-за COVID-19, однако местные власти не вышли на диалог. Протестующие разошлись, не вступая в конфронтацию.

В Венесуэле продолжает действовать жесткий режим карантина, предполагающий запрет на междугородние поездки и ограничения торговли и работы общественных заведений. Он был введен из-за роста числа новых случаев заболевания COVID-19 после проникновения в страну «бразильского штамма» коронавируса.

Арест наркодилеров

Полиция города Сан-Рафаэль-де-Оното задержала троих наркоторговцев. Двух мужчин остановили для проверки автомобиля и в ходе обыска обнаружили 4,2 кг марихуаны, спрятанные в двигателе. Позже полиция задержала еще одного человека, у него изъяли 1,2 кг кокаина.

Арест педофила

В городе Кабимас полиция задержала 51-летнего мужчину по прозвищу Кико, его подозревают в изнасиловании 10 детей. По данным правоохранителей, венесуэлец работал тренером на одной из спортплощадок и заставлял несовершеннолетних вступать с ним в половую связь, угрожая ножом. Об этом стало известно, когда один из пострадавших рассказал все родителям.

Zulia | La investigación preliminar de las autoridades estableció que al parecer este hombre tiene años abusando sexualmente de sus alumnos ???? | #Regionales #DejenEntrarLasvacuna https://t.co/Dbs10tfZzO — PDCTV.INFO (@Punto_deCorte) April 10, 2021

Центральная Венесуэла

Восстановление колодцев

Губернатор штата Гуарико Хосе Васкес сообщил, что за последние шесть месяцев коммунальные службы в регионе восстановили 91 колодец. Таким образом региональные власти помогают решить проблему с водоснабжением.

#EnVideo????| Gobernador del estado Guárico, @josemvasquez, indicó que en los últimos 6 meses se han recuperado en la entidad, más de 91 pozos profundos de agua potable #BioseguridadPorLaVida pic.twitter.com/zwTA3uIjHK — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 9, 2021

Арест полицейских

Двое полицейских были задержаны в муниципалитете Барута задержали по подозрению в убийстве венесуэльца Уильяма Гусмана. Мужчина пропал 2 апреля 2020 года, позже его тело нашли в лесистой местности в районе Белло-Монте. По словам родственников, именно правоохранители избили его до смерти и спрятали труп. Дело передано в прокуратуру, расследование обстоятельств убийства продолжается.

#9Abr Miranda| Detienen a 2 polibaruta por presuntamente participar en el asesinato de un hombre en un centro comercial ???? | #Regionales #DejenEntrarLasvacuna https://t.co/hP0JgtGrT4 — PDCTV.INFO (@Punto_deCorte) April 9, 2021

Политика

Уголовный кодекс

Новый уголовный кодекс Венесуэлы будет включать статьи об измене родине, нарушении государственного суверенитета и киберпреступлениях, об этом рассказал депутат Франсиско Амелиах. Он также отметил, что документ будет адаптирован к Конституции. Амелиах отметил, что старый уголовный кодекс был проанализирован специальной технической командой, которая выявила значительное расхождение в действующих нормах наказания. В работе участвовали депутаты Силия Флорес и Ирис Варела.

Nuevo Código Penal incluirá traición a la patria y delitos informáticos https://t.co/tjIbnflP3n — El Nacional (@ElNacionalWeb) April 10, 2021

Экономика

Наращивание производства бензина

Венесуэльская государственная нефтедобывающая компания PDVSA пожертвует добычей нефти, чтобы нарастить производство бензина. Ранее об этом просил президент страны Николас Мадуро. Три нефтеперерабатывающих завода с этой недели увеличили производство — до 70 тыс. баррелей бензина и до 80 тыс. баррелей дизельного топлива в день. По прогноза, эти меры должны позволить сократить дефицит горючего в стране к середине года.

Pdvsa aumentó su despacho de gasolina sacrificando la producción petrolera https://t.co/pcPMvIIiRw — El Nacional (@ElNacionalWeb) April 10, 2021

Гуманитарные вопросы

На 10 апреля в Венесуэле зафиксировано 172,4 тыс. случаев заражения COVID-19. За последние сутки число заболевших выросло на 1000 человек. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Венесуэле составляет 1,7 тыс. человек.