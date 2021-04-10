Корвет «Стойкий» останется в Средиземном море на несколько дней из-за непогоды

Москва, 10 апреля. Отряд кораблей Балтийского флота во главе с корветом «Стойкий» вынужден задержаться с выходом в Атлантику ввиду неблагоприятной погоды на несколько дней.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) по Балтийскому флоту.

Несколько ближайших дней российские военные моряки проведут в акватории Средиземного моря. Они продолжат движение на Балтику после улучшения погодных условий, информирует пресс-служба ЗВО.

В состав отряда входит корвет «Стойкий», морской буксир «Яков Гребельский», танкер «Кола» и плавучая мастерская ПМ-82.

Ранее сообщалось, что экипаж подводной лодки «Великий Новгород» провел учения по борьбе за живучесть в порту постоянного базирования.