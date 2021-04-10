Армия Египта усиливает борьбу с террористами в центральной части Синая

Армия Египта в последнее время зафиксировала активизацию радикальных элементов на территории Синайского полуострова. Боевики планируют нападение на стратегически важные объекты вооруженных сил республики.

Арабские СМИ сообщают, что преступления совершают представители филиала запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 под названием «Вилаят Синай». Бандформирование долгие годы нарушает безопасность в регионе.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, почему на полуострове возобновилась террористическая деятельность и как с ней борется местная армия.

Радикальные интересы

Местные источники сообщили, что экстремисты действуют в городе Бир-эль-Абд, что затрудняет проведение контртеррористических операций. Радикальные элементы скрываются в горах и пещерах, поэтому египетская разведка не может наносить эффективные авиаудары по их ячейкам.

Подобный образ жизни позволяет террористам готовиться к захвату новых районов. Сейчас они планируют наступление на военный аэропорт Аль-Мелиз, расположенный в провинции Северный Синай. Объект находится в 95 километрах от восточного берега Суэцкого канала, который хотят контролировать радикалы.

Экстремисты не только угрожают ВС республики, но и терроризируют мирных граждан. В конце марта члены «Вилаята Синай» похитили 15 жителей деревни, находящейся в окрестностях города Бир-эль-Абд. Местные шейхи назвали инцидент «фарсом, с которым невозможно смириться».

В интервью изданию Al Alaraby анонимный эксперт заявил, что бандиты планируют захватить центральную часть полуострова, где расположены важные экономические объекты. Например, заводы по производству цемента и предприятия, добывающие природные ресурсы.

Организация зла

«Вилаят Синай» не в первый раз становится причиной дестабилизации ситуации на полуострове. До ноября 2014 года формирование существовало под названием «Ансар Бейт аль-Макдис» («Защитники Иерусалима»). Уже тогда его боевики организовывали нападения на объекты городской инфраструктуры и военные базы.

Однако семь лет назад банда примкнула к «Исламскому государству», сменила имя и поклялась в верности экс-главарю организации Абу Бакру аль-Багдади. Возникновение филиала ИГ1 спровоцировало увеличение незаконного оборота оружия и террористических атак.

Одним из самых трагичных преступлений, за которое группировка взяла ответственность, стало крушение самолета Airbus A321 в 2015 году. Воздушное судно направлялось из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх, но до его взлета боевик оставил в багажном отсеке самодельное взрывное устройство. В результате возгорания погибли все пассажиры и члены экипажа. На борту находилось 224 человека, 212 оказались гражданами РФ.

Борьба с экстремизмом

Армия Египта ведет борьбу с «Вилаятом Синай» с момента их создания, а в 2018 году началась операция «Синай-2018», направленная на уничтожение очагов ИГ. За эти годы террористы выработали методику отражения нападений и способность адаптироваться к тяжелым условиям. Чтобы лишить их средств к существованию, военнослужащие даже ограничивали ввоз питания, медикаментов и предметов первой необходимости в районы, где предположительно проживают экстремисты.

В конце 2020 года ВС республики удалось взять контроль над пятью населенными пунктами, расположенными в северной части региона. Однако десятки деревень до сих пор находятся под осадой джихадистов.

Египетские бойцы ликвидировали лидера ИГ на полуострове. Нейтрализацию террориста Салима Салми Саида Махмуда аль-Хаммадина подтвердил местный союз племен. Его обвинили в многочисленных убийствах и вербовке граждан в запрещенную организацию.

Несмотря на ряд успешных контртеррористических операций, армия республики не теряет бдительности и продолжает борьбу с экстремистскими ячейками в регионе. Сейчас военнослужащие усиливают сопротивление, чтобы не допустить проникновения бандитов в центральный район Синая.

1 Организация запрещена на территории РФ.