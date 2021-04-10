Брянские военные успешно продемонстрировали свою подготовку командованию ЗВО

Брянск, 10 апреля. Командование Западного военного округа провело проверку навыков брянских военнослужащих, а также войск, которые дислоцированы в Белгородской и Воронежской областях.

Были успешно продемонстрированы навыки боевых стрельб экипажами танков, боевых машин пехоты, а также бронетранспортеров, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

На полигоне в Клинцах оценивался уровень полевой выучки. Отмечается, что контрольная проверка была проведена в 150 воинских формированиях, которые расположены в 26 регионах России.

В это же время, ульяновское соединение ВДВ успешно справилось с тактическими учениями.

Также сайт 360tv.ru сообщил, что новые учения НАТО назвали подготовкой к войне с Россией.