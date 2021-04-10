Под Энгельсом стартовала контрольная проверка летчиков дальней авиации ВКС России

Саратов, 10 апреля. Контрольная проверка за зимний период обучения началась в Энгельском соединении дальней авиации Саратовской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

Сейчас военнослужащие будут обязаны сдать ряд зачетов по технической, тактической и специальной подготовке. Летный и инженерно-технический состав вскоре начнет отрабатывать различные полетные задания, а также проведет подготовку авиатехники к вылету в новые установленные временные нормативы.

«В ходе контрольной проверки всей боевой выучки будет также определен и оптимальный уровень подготовленности военнослужащих и способность выполнять все учебно-боевые задачи в любых условиях. В мероприятии будут задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также автомобильная и специальная техника», – сообщают в пресс-службе ведомства.

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