Макгрегор пообещал сделать ринопластику Порье в третьем бою

Дублин, 10 апреля. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор дал прогноз на третий очный поединок с Дастином Порье.

Конор Макгрегор намерен нокаутировать бывшего временного чемпиона UFC в легком весе Дастина Порье в четвертом раунде боя, который пройдет 10 июля. Об этом ирландский спортсмен написал в Instagram, сопроводив пост фотографиями на фоне пальм.

«Прогноз. В третьем поединке я выиграю благодаря фронт-кику в нос. В четвертом раунде его нос нужно подправить. Сделаю ему ринопластику», — написал Макгрегор.

Публикация 32-летнего ирландского бойца собрала более миллиона лайков. Поединок с Порье Макгрегор проведет на турнире UFC 263. До этого бойцы провели два поединка. В 2014 году Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде. В январе этого года уже американец отправил ирландца в нокаут.

Ранее Макгрегор назвал «плюшевым мишкой» экс-чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова. Так ирландец отреагировал на завершение карьеры российского бойца.