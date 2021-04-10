Специалисты Роскосмоса проработали облик берегового сегмента комплекса «Морской старт»

Москва, 10 апреля. Роскосмос продолжает работу по восстановлению космодрома «Морской старт». Об этом заявил глава Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Руслан Мухамеджанов.

По его словам, к настоящему моменту специалисты завершили работу над обликом береговой инфраструктуры для ракетно-космического комплекса «Морской старт».

«Специалистами Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры выполнены предварительные проработки по облику берегового сегмента, необходимого для функционирования комплекса «Морской старт», — сказал Мухамеджанов в эфире YouTube-канала Роскосмоса.

Напомним, плавучий космодром «Морской старт» был создан в 1995 году для запуска ракет модификации «Зенит-3SL». Космодром состоит из пусковой плавучей платформы «Одиссей» и командного судна. В 2014 году деятельность «Морского старта» приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. В августе 2020 года вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что морской космодром может возобновить пуски к 2024 году.