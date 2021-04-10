Ученые из России описали пользу витамина В1 после травм спинного мозга

Москва, 10 апреля. Использование витамина В1 в составе интенсивной терапии после травмы спинного мозга может способствовать успешному восстановлению пациента.

Такой метод лечения также снижает последствия полученных увечий, заявили в пресс-службе Российского научного фонда. Материал на эту тему опубликован в профильном издании Frontiers in Molecular Neuroscience.

Специалисты провели исследование, в ходе которого изучили влияние тиамина (витамина В1) на состояние лабораторных крыс с тяжелыми травмами. В итоге удалось установить, что методика лечения улучшает процесс восстановления двигательной активности животных уже через восемь дней после травмы.

«Полученные на животных результаты позволяют надеяться, что тиамин может помочь в предотвращении хронических патологий центральной нервной системы и у людей, получивших травму спинного мозга», — объяснили российские ученые.

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