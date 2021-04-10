Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» провел учения по борьбе за живучесть

Севастополь, 10 апреля. Личный состав экипажа дизель-электрической подводной лодки «Великий Новгород» отработал действия при борьбе за живучесть корабля в рамках контрольной проверки.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Сценарий учений предусматривал условное возгорание на борту «Великого Новгорода» во время нахождения подлодки у причальной стенки. Экипаж субмарины Черноморского флота уложился в нормативы по одеванию средств индивидуальной защиты, герметизации аварийного отсека и созданию рубежей обороны для предотвращения задымления и распространения огня, который был локализован и потушен, сказано в релизе ЮВО.

Ранее сообщалось о переходе кораблей и катеров Каспийской флотилии ВМФ РФ в Черное море.