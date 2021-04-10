Фанаты не узнали Пугачеву на снимке с актерами московского театра

Москва, 10 апреля. Певица Алла Пугачева побывала на спектакле «XX век. Бал» в столичном МХТ имени Чехова. В Instagram-аккаунте театра появилась фотография со звездой.

После возобновления работы культурных учреждений в Москве Пугачева стала чаще выходить в свет. Накануне она побывала в одном из самых известных столичных театров. После показа Примадонна встретилась актерами в фойе и поделилась своими впечатлениями о постановке.

«Сегодня спектакль «XX век. Бал» посетила особенная гостья — Алла Борисовна Пугачева!» — сообщила пресс-служба учреждения.

На опубликованном снимке Пугачева стоит в окружении актеров, на ней длинное черное платье в пол, серебристое украшение геометрической формы и ажурные перчатки в тон. Певица также подчеркнула тонкую талию элегантным черным ремешком. Она отказалась от привычного яркого макияжа, поэтому фанаты сразу не узнали звезду.

«Алла Борисовна, такая молодая и красивая. Без традиционного макияжа так и не узнать. И платье очень идет — стильное, модная длина», — написала пользовательница.

Ранее экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев опубликовал архивный снимок Аллы Пугачевой. На фотографии Примадонна в красном платье и черных колготках лежит на кровати и улыбается глядя в камеру.