Масштабный обвал грунта зафиксирован у жилых домов в Калуге

Калуга, 10 апреля. Склон улицы Парижской Коммуны разрушил оползень. На месте происшествия работают экстренные службы, информации о пострадавших не поступало.

Обвал грунта на площади около 300 кв. м. зафиксирован в центральной части города. Оползень сошел в нескольких метрах от жилого дома, повалив несколько деревьев. Также известно, что неподалеку расположен музей космонавтики. В результате происшествия никто не пострадал. Уточняется, что над образовавшейся пропастью повис дом.

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать земля для расширения приусадебного участка, завезенная по инициативе владельца одного из частных строений.

Обвал грунта произошел ранее в котловане строящегося объекта на территории торгового центра «Мега Теплый Стан» в Москве, сообщал ФАН. Двух рабочих завалило землей.