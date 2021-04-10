Приморским военным предоставили отреставрированную казарму в стиле лофт

Уссурийск, 10 апреля. На Дальнем Востоке 120-летняя казарма вернулась в эксплуатацию после реставрации. Здесь расселят 200 военных, теперь в их распоряжении комфортное помещение в стиле лофт.

Историческая казарма снова приняла жителей после реставрации в приморском Уссурийске, сообщили ТАСС в пресс-службе Военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Здание построили в 1902 году из красного кирпича. Во время реставрации строители решили отдать дань уважения истории региона и оставить кирпичные стены в первозданном виде. Чтобы продлить стенам жизнь, строители провели масштабную работу по их укреплению и ремонту трещин.

«Для санации военные строители применили метод инъецирования. Эта технология позволяет увеличить прочность стен примерно вдвое, а также быстро и качественно произвести ремонт и гидроизоляцию, не удаляя поврежденных участков кладки», — указали в ведомстве.

Исторический облик здания оставили нетронутым, но внутри военнослужащих ожидает два санблока, удобные спальные места, комнаты психологической разгрузки, спортзал и бытовые помещения. Всего в уссурийском военном городке реконструировано четыре казармы. Еще две находятся на этапе финальных работ.

В феврале уссурийские военные принимали участие в масштабных учениях с артиллерийскими подразделениями Восточного военного округа.