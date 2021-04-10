Наследники покойного принца Филиппа рассказали, каким был их отец

Лондон, 10 апреля. Семья недавно скончавшегося принца Филиппа из-за его преклонного возраста заранее готовилась к этому печальному событию. Интервью с детьми герцога было показано на британском ТВ.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II умер утром 9 апреля. Он провел последние часы жизни в Виндзорском замке. Британское телевидение показало интервью с участием детей покойного принца. Записи были сделаны несколько лет назад. Члены королевской семьи рассказали, каким был их отец.

«Его энергия была удивительной, когда он поддерживал мою маму, и он необычайным образом делал это так долго, насколько вообще долго это возможно. То, что он сделал, было поразительным достижением», — поделился главный претендент на британский престол принц Чарльз.

Принц Эдвард назвал покойного отца источником поддержки. По его словам, Филипп никогда не пытался ограничивать своих детей.

«Если мы что-то хотели попробовать сделать, он только поощрял нас. Я всегда буду помнить это», — сказал Эдвард.

«И он давал много стимулов, чтобы мы раздвигали свои границы, что в наши дни немногим дано», — отметила принцесса Анна.

Герцогиня Меган Маркл сообщала, что не поедет на похороны из-за беременности. На церемонии прощания появится внук Филиппа Гарри.

Великобритания ранее объявила траур по принцу Филиппу.