«Укроборонпром» похвастался пятипроцентным приростом денежных показателей

Киев, 10 апреля. Общее количество товаров, услуг и работы предприятий «Укроборонпрома» в первом квартале 2021 года составило 7 млрд гривен в денежном выражении, заявило издание УНИАН.

Сообщается, что такой денежный показатель больше на 5% показателя за аналогичный период 2020 года. Наибольшими достижениями «Укроборонпром» похвастался в областях авиастроения, авиаремонта, радиолокации, а также производства оружия и боеприпасов.

Недавно стало известно, что передача пяти танков Т-72 ВСУ на Украине стала поводом для крупной медийной кампании. По поводу данного мероприятия даже состоялся пресс-брифинг.

Также сайт 360tv.ru сообщил, что Военно-морские силы Украины без предупреждения начали военные учения в Черном море.