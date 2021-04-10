Видео загоревшегося при посадке самолета Boeing C-17A ВВС США опубликовано в Сети

Вашингтон, 10 апреля. Очередное ЧП произошло на базе ВВС США. Сообщается, что при посадке загорелся тяжелый военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III.

Это случилось 9 апреля на военно-воздушной базе Чарльстон в Южной Каролине. В ходе посадки у военно-транспортного самолета C-17A Globemaster III произошло возгорание шасси с левой стороны. Воздушное судно успешно приземлилось, однако после остановки пламя перебросилось на борт самолета. К счастью, прибывшие на место пожарные быстро справились с огнем и взяли ситуацию под контроль.

Boeing C-17A получил значительные повреждения обшивки и шасси, о пострадавших пока информации не поступало. Известно, что воздушное судно входит в состав 437-го военно-транспортного крыла ВВС США.

По факту ЧП ведется расследование, причина возгорания на текущий момент неизвестна.

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