Москва, 10 апреля. Решение не возвращать населению деньги после экономических реформ 90-х годов было ошибочным, заявил глава совета директоров Альфа-банка Петр Авен.

По словам экономиста, это была моральная ошибка. Ходят слухи, что все средства, которые люди копили на сберкнижках, проело правительство российского политика Егора Гайдара, однако это не так. Практически все деньги, по информации эксперта, были потрачены советским премьером Валентином Павловым и его командой. При Гайдаре же осталась лишь малая сумма, которая исчезла в результате инфляции. Однако Советский Союз все равно остался должен своим гражданам.

Банкир подчеркнул, что долг необходимо было признать и обязательно выплатить населению все средства, даже если бы на это ушло 50 лет.

«Это, наверное, было бы значительно справедливее. Потому что люди копили всю жизнь, потом — бам! — и все сбережения сразу исчезли», — сказал Авен.

Плюс ко всему Егору Гайдару в свое время необходимо было держаться подальше от первого российского президента Бориса Ельцина, сформировать собственную политическую силу и выстраивать союзы с другими деятелями, не конфликтуя с руководством страны, заключил глава совета директоров Альфа-банка.

Как стало известно ранее, бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о возможности сохранить страну в составе СССР.