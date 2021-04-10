Половина предприятий в Дагестане в пандемию не воспользовалась господдержкой

Махачкала, 10 апреля. Более половины предпринимателей в Дагестане не воспользовались мерой господдержки, предполагающей получение средств на выплату зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса. Бизнес-омбудсмен республики, а также опрошенный ФАН эксперт затруднились ответить, с чем это может быть связано.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Дагестане Мурада Далгатова, субъекты малого и среднего бизнеса в республике, как и по всей стране, в мае и июне 2020 года могли получить от государства средства в размере одного МРОТ на каждого своего сотрудника. Однако из 15 тысяч потенциальных получателей этой мерой поддержки не воспользовалась даже половина.

«К большому сожалению, несмотря на то, что у нас в республике под эту программу могли попасть порядка 15 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовались ею меньше половины. Часть средств, которые были зарезервированы на эти выплаты, оказалась не востребована», — рассказал журналистам бизнес-омбудсмен.

Далгатов затруднился сказать, с чем связано такое положение дел. При этом он заверил, что местные предприниматели знали о существовании такой меры господдержки.

«Мне не известны причины, почему они не обратились. Мы проводили большую разъяснительную работу еще в апреле, чтобы как можно большему кругу предпринимателей объяснить, что есть такая возможность», — отметил уполномоченный.

Дагестанский экономист Иса Рашкуев также не смог объяснить причины невостребованности средств господдержки. По его мнению, это нетипичная для региона ситуация.

«Сложно сказать, с чем это может быть связано. Наши люди редко отказываются от помощи со стороны государства. Обычно такое происходит, когда необходимо собрать множество справок, но сумма поддержки не такая значительная. Возможно, в этом случае бизнес также посчитал, что выделяемых средств мало. При этом для их оформления не требовалось прилагать больших усилий, поэтому я затрудняюсь однозначно здесь что-то утверждать», — сказал собеседник ФАН.

Поручение об оказании помощи из расчета одного МРОТ на каждого сотрудника пострадавших в период пандемии предприятий было дано президентом России Владимиром Путиным. Субъекты малого и среднего предпринимательства получили возможность использовать выплаты в размере чуть более 12 тысяч рублей на человека для решения неотложных задач и выплаты заработных плат. Условием для получения субсидии было сохранение не менее 90% штатной численности работников предприятия по сравнению с мартом 2020 года.

Ранее ФАН сообщал, что в конце прошлого года в муниципалитеты Дагестана поступили дополнительные средства на осуществление выплат семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Речь тогда шла о 7,5 миллиарда рублей.