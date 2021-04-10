ФАН публикует видео с места ДТП с двумя иномарками на въезде в Кронштадт

Санкт-Петербург, 10 апреля. В распоряжении редакции ФАН оказались кадры с места происшествия, где столкнулись две легковушки. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал.

Крупная авария произошла на въезде в Кронштадт. Не поделили дорогу водители Opel и Infiniti. Видео последствий ДТП появились в Сети.

В результате случившегося никто из пассажиров не получил существенных травм. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, а также врачи. Обстоятельства случившегося выясняются.

Еще одно ДТП произошло на пешеходном переходе в Новосибирске. В результате инцидента пострадали двое несовершеннолетних детей, сообщил ФАН.