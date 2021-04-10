Создатель Sony PlayStation намекнул на «ответный удар» для Xbox Game Pass

Токио, 10 апреля. Программисты из компании Sony заняты разработкой «ответного удара», предназначенного для сервиса Xbox Game Pass

В планах у компании не ограничиваться созданием обычной эмуляции обратной совместимости с игровыми консолями предыдущих поколений. Такое заявление сделал режиссер God of War Дэвид Яффе во время трансляции на YouTube-канале.

«Они занимаются кое-чем, потому как я знаком с людьми из Sony, которые говорили мне это. Ответ на Xbox Game Pass будет. В каком виде, нам неизвестно», — отметил он.

В данный момент пользователи Xbox Game Pass, заплатившие арендную плату, получают доступ к библиотеке из 100 проектов. Компания Sony располагает подобным сервисом, однако полноценного ответа на Xbox Game Pass японский платформодержатель до сих пор не предоставил.

Не так давно компания Sony заявила о подготовке к выпуску новых смартфонов, в том числе Xperia 1 III. На презентации покажут минимум три флагмана. Все новинки будут на базе Android.