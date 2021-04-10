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Создатель Sony PlayStation намекнул на «ответный удар» для Xbox Game Pass

Создатель Sony PlayStation намекнул на «ответный удар» для Xbox Game Pass

Токио, 10 апреля. Программисты из компании Sony заняты разработкой «ответного удара», предназначенного для сервиса Xbox Game Pass

В планах у компании не ограничиваться созданием обычной эмуляции обратной совместимости с игровыми консолями предыдущих поколений. Такое заявление сделал режиссер God of War Дэвид Яффе во время трансляции на YouTube-канале.

«Они занимаются кое-чем, потому как я знаком с людьми из Sony, которые говорили мне это. Ответ на Xbox Game Pass будет. В каком виде, нам неизвестно», — отметил он.

В данный момент пользователи Xbox Game Pass, заплатившие арендную плату, получают доступ к библиотеке из 100 проектов. Компания Sony располагает подобным сервисом, однако полноценного ответа на Xbox Game Pass японский платформодержатель до сих пор не предоставил.

Не так давно компания Sony заявила о подготовке к выпуску новых смартфонов, в том числе Xperia 1 III. На презентации покажут минимум три флагмана. Все новинки будут на базе Android.

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