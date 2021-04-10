Грузия и Литва подписали план сотрудничества в военной области

Вильнюс, 10 апреля. Министерства обороны Литвы и Грузии заключили очередное соглашение о партнерстве сроком на один год.

Об этом сообщает Sputnik. План двустороннего межгосударственного сотрудничества одобрен заместителями министров обороны обеих стран — Лелой Чиковани с грузинской стороны и Маргирисом Абукявичюсом со стороны Литвы. Сама церемония состоялась в ходе официального визита делегации Министерства обороны Грузии в Литву.

Документ подписан на один год и предусматривает продолжение различного взаимодействия между вооруженными силами обеих стран с приоритетной целью повысить потенциал и боевые возможности Сил обороны Грузии.

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