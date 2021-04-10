Российский фрегат «Адмирал Касатонов» отработает поиск подлодок в Норвежском море

Москва, 10 апреля. Фрегат Северного флота ВМФ России «Адмирал Касатонов» проведет противолодочные учения в Норвежском море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Адмирал Касатонов» во главе отряда кораблей Северного флота ВМФ РФ вошел в акваторию Норвежского моря, где состоятся учения.

«В течение нескольких дней военные моряки отработают попутный поиск подводных лодок с помощью бортового гидроакустического оборудования, а также обеспечат безопасность российских рыбаков в районах ведения промысла», — говорится в сообщении.

Позднее «Адмирал Касатонов» направится в Баренцево море, где экипаж фрегата отработает ряд задач боевой подготовки, после чего корабль прибудет на базу в Североморске.

Стоит отметить, что в начале апреля 2021 года «Адмирал Касатонов» завершил выполнение задач в рамках дальнего похода в Средиземное море и вышел в Атлантический океан. За месяц до этого фрегат посетил турецкую военно-морскую базу Акзас-Карагач.