Митя Фомин и Любовь Успенская раздумывают о совместном ребенке

Москва, 10 апреля. Исполнительница романсов и шансона Любовь Успенская давно раздумывает о втором ребенке. Своим биологическим материалом готов поделиться экс-участник группы Hi-Fi Митя Фомин.

Мысли о детях не покидают 67-летнюю артистку. Единственной наследнице Успенской — Татьяне Плаксиной — уже 31 год. По признанию певицы, в ее трехэтажном особняке всегда гостят дети друзей. Одно время в доме звезды жил сын Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. А зимой королева шансона взяла шефство над трехлетней Николь, которую называет «своей отдушиной».

Успенская раздумывала взять ребенка из детского дома, но все же надеется на появление на свет кровного наследника. Звезда рассматривает варианты с процедурой ЭКО, а также суррогатным материнством. Неожиданно Митя Фомин заявил, что готов помочь своей коллеге в пополнении семьи.

«Вы знаете, мы с Любой уже об этом разговаривали. Я думаю, что пример Галкина и Пугачевой вполне себе может быть повторим. А почему вы думаете, что у Любы никого нет? Она наверняка этого не афиширует. В ее случае этого делать нельзя, она человек очень высокого полета. Она же не может сказать: «Смотрите, вот это мой ухажер», — сказал экс-солист группы Hi-Fi на презентации нового клипа Любови Успенской «Берега».

Успенскую это предложение Мити Фомина порадовало. Она уже пообещала непременно подумать над его кандидатурой. Как отметила певица, Фомин красивый и здоровый, а кроме того «там в порядке».

На презентации своего нового клипа Успенская появилась в роскошном колье на шее в виде змеи. Оказалось, что ювелирное изделие стоит как элитная однушка в центре Москвы.