Ульяновское соединение ВДВ успешно справилось с тактическими учениями

Ульяновск, 10 апреля. Ульяновским десантникам удалось «захватить» аэродром условного противника в ходе тактических учений, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Три боевые машины были доставлены самолетом Ил-76МД и десантированы парашютным батальоном на парашютно-бесплатформенных системах ПБС-916 и ПБС-925. Отмечается, что десантирование было осуществлено с 600-метровой высоты. Скорость воздушных судов достигала более 300 км/час.

По завершении марша, около 500 российских военных захватили контрольно-диспетчерский пункт на аэродроме условного врага. Также в ходе учений были захвачены склады оружия и узел связи.

Маневры были проведены в рамках контрольного мониторинга за зимний период обучения 2021 года, отметили в Минобороны РФ.

Также ранее военная полиция России и автомобильная инспекция ЧФ провели специальное учение в Крыму. При этом, Министерство обороны России приступило к проверке боеготовности Ракетных войск стратегического назначения более чем в 80 частях, сообщил сайт 360tv.ru.