Двое пострадавших в аварии в Турции россиян будут вскоре выписаны

Анкара, 10 апреля. Посольство РФ в Турции сообщило о ситуации с пострадавшими в аварии соотечественниками. Врачи уже сегодня могут выписать двух россиян. Еще троим придется пока остаться в больнице.

Автобус с 32 гражданами РФ направлялся из Антальи в Каппадокию. Дорога после разгула стихии покрылась льдом. Водитель потерял контроль над управлением, автобус улетел в кювет и перевернулся. Смертельные травмы получила одна туристка.

Российский МИД уже выразил соболезнование семье погибшей соотечественницы. Дипломаты сейчас активно взаимодействуют с турецкой стороной для выяснения всех обстоятельств аварии, сообщал ФАН.