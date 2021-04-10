Олимпийский чемпион раскритиковал организаторов Олимпиады в Токио

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта, волейболист сборной России Максим Михайлов в беседе с ФАН выразил разочарование по поводу отсутствия российских болельщиков на летних Олимпийских играх, которые пройдут с 23 июля по 8 августа в столице Японии — Токио.

Игры в Токио должны были состояться еще летом 2020 года, но из-за пандемии были перенесены на год. В настоящее время обстановка с COVID-19 в Японии остается сложной: растет количество заболевших и сохраняются жесткие ограничения на международные путешествия. В связи с этим организаторы Олимпийских игр решили провести крупнейшее мероприятие без иностранных болельщиков, которым возместят ранее потраченные на билеты деньги. Всего к настоящему времени на соревнования продано около 4,4 млн билетов, из которых 1 млн — иностранцам.

Волейболист сборной России Максим Михайлов признался, что такое решение его расстроило. Он уверен, организаторам соревнований нужно было приложить определенные усилия, чтобы принять поклонников спорта из зарубежных стран.

«Я считаю, нужно было сделать максимум возможного, чтобы провести Игры с болельщиками, возможно, даже сделать какой-то перенос. Олимпиада — это главное событие не только для спортсмена, но и для обычного человека, интересующегося спортом. Многие люди ждут Игры как главный старт четырехлетия, это очень важно для них. Олимпийские игры — это интересно, они обращают внимание на многие виды спорта и популяризируют спорт в целом. Будет очень печально и необычно наблюдать Олимпийские игры без зрителей», — сказал Михайлов.

Ранее волейболист казанского «Зенита» Максим Михайлов заявил о проблемах в казанской команде, а также оценил свою игру на чемпионате России в этом сезоне.