Европа предложила США заморозить таможенные пошлины

Брюссель, 10 апреля. Еврокомиссия предложила США приостановить на полгода действие взаимных таможенных пошлин. Об этом сообщил Der Spiegel вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис.

Пошлины были введены из-за торгового спора между ЕС и США о субсидиях для компаний Boeing и Airbus. В 2019 году Всемирная торговая организация признала незаконными субсидии, которые Airbus получал в течение 15 лет от европейских стран. ВТО разрешила Вашингтону ввести тарифы на товары из Европы на сумму до 7,5 млрд долларов. После этого организация позволила ЕС ввести принять аналогичные меры для сделок на сумму до 4 млрд долларов. Президент США Джо Байден и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в марте договорились заморозить действие пошлин на четыре месяца.

«Мы предложили приостановить действие всех взаимных пошлин на шесть месяцев, чтобы достигнуть решения путем переговоров. Это создаст необходимую передышку для промышленности и работников по обе стороны Атлантики», — заявил Домбровскис в интервью немецкому изданию.

Восстановление мировой экономики от последствий пандемии COVID-19 может замедлиться, ранее сообщили эксперты Высшей школы экономики и Российского союза промышленников и предпринимателей. Они обратили внимание, что прогнозы о преодолении кризиса не оправдываются.