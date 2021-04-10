Организация ОПЕК определилась с датой следующего заседания

Вена, 10 апреля. Организация стран-экспортеров нефти опубликовала дату следующего заседания конференции ОПЕК.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте организации, следующая встреча стран в рамках ОПЕК состоится 24 июня текущего года. Об этом сообщает «Прайм».

Информации о формате проведения конференции на данный момент нет. Это будет 181-я по счету встреча государств-членов ОПЕК. В апреле указывалось, что 28 числа состоится очередное заседание ОПЕК+ вместе с заседанием комитета по мониторингу.

Проект коммюнике по результатам встречи ОПЕК+ в декабре прошлого года предполагал, что страны-участницы соглашения ОПЕК+ в дополнение к ежемесячным заседаниям проведут 25 июня 2021 года общее заседание всех государств организации в Австрии. В связи с ослаблением спроса на «черное золото» из-за пандемии ОПЕК+ снизил уровень добычи на 9,7 млн баррелей с мая прошлого года. Со временем ограничения корректировались, на данный момент уровень нефтедобычи достиг 6,9 млн баррелей в сутки.

Сделка ОПЕК+ сумела принести выгоду Российской Федерации. Так считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.