Неравнодушный белгородец спас лебедя с поврежденным крылом

Белгород, 10 апреля. Житель села Верхние Лубянки в Волоконовском районе обнаружил птицу с разорванным крылом и обратился за помощью в редакцию местной газеты.

Раненого лебедя доставили в межрайонную ветеринарную станцию. Специалисты извлекли из крыла «пациента» деревянный брусок и наложили восемь швов на разорванную часть сгиба. Раны обработали антисептиками, а затем врачи сделали стерильную повязку.

Сейчас пернатый находится в зооуголке в Волоконовском парке культуры и отдыха. Позже поправившегося лебедя отпустят на волю. Благодаря своевременному вмешательству местного жителя птица сохранит способность летать.

Жительница Краснодара занимается спасением раненых или недоношенных летучих мышей, сообщал ФАН.