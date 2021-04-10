В российские военные вузы будет зачислено более 12 тысяч курсантов в новом учебном году

Москва, 10 апреля. Высшие учебные заведения РФ по подготовке будущих офицеров примут на свои первые курсы более 12 тысяч студентов в 2021 году.

Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Планируется, что в этом году в вузы будет зачислено более 12,5 тысячи курсантов, среди них будет и более 150 девушек», — сказано в опубликованном релизе.

По информации российского оборонного ведомства, сдача вступительных экзаменов на поступление в высшие учебные заведения МО РФ начнется 1 июля 2021 года.

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