Юная ученица Плющенко исполнила каскад с четверным сальховом на тренировке

Москва, 10 апреля. Ученица академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко прыгнула каскад с четверным сальховом во время тренировочного занятия.

Евгений Плющенко поделился с подписчиками в Instagram видео, на котором ученица его академии Вероника Жилина исполнила каскад четверной сальхов — тройной тулуп. Спортсменка стала тренироваться под руководством именитого фигуриста в прошлом году.

«Мисс Вероника. Четверной сальхов — тройной тулуп», — подписал ролик Плющенко.

Стоит отметить, что на минувшем чемпионате России среди юниоров 12-летняя Жилина заняла восьмое место в соревнованиях одиночниц. В академию Плющенко юная фигуристка перешла вместе с тренером Сергеем Розановым.

Ранее Александра Трусова сравнила тренировочный процесс Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. В марте этого года фигуристка стала бронзовым призером чемпионата мира в Стокгольме.