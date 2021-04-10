«Никаких переговоров»: в ЦАР прошел массовый митинг против диалога с боевиками

Банги, 10 апреля. На главной площади в столице Центральноафриканской Республики состоялся митинг с участием более 2 тыс. человек. Граждане категорически против переговоров с боевиками, которые якобы согласны на примирение с властями страны.

Инициативная группа протестующих подготовила подписной лист. В документе объясняется, что радикалы заговорили о переговорах лишь после разгрома, который им устроила армия ЦАР.

«Мы против диалога с боевиками! Они — военные преступники, потерпевшие поражение от нашей доблестной армии, которые пытаются обмануть всех, согласившись на диалог в последний момент. Никаких переговоров с бандитами! Требуем от всех членов «Союза за мир в ЦАР» (UPC) и других группировок сложить оружие, сдаться и предстать перед справедливым судом», — говорится в документе.

В обращении протестующих критике также подвергается и многопрофильная миссия ООН в ЦАР (МИНУСКА), которая пытается склонить власти республики к диалогу с радикалами. Центральноафриканцы заявили, что эти действия фактически являются доказательством сотрудничества миротворцев ООН с боевиками.

Активисты собрали подписи у собравшихся участников митинга для последующей передачи документа властям страны.

Ранее военный обозреватель и писатель Алексей Суконкин объяснил стремление МИНУСКА надавить на власти Центральноафриканской Республики и попытки заставить их пойти на уступки боевикам. По его словам, окончательная победа ЦАР над бандформированиями сделает присутствие «голубых касок» в стране бессмысленным. Следовательно, миссия ООН лишится финансирования и возможности зарабатывать на природных богатствах африканского государства.