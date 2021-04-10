Низкая цена на нефть мешает развитию экономики Саудовской Аравии

Саудовской Аравии нужны более высокие цены на нефть, чтобы избавиться от зависимости бюджета от продажи ресурсов. К такому мнению пришли экономисты, проанализировавшие заявление наследного принца Мухаммада бин Салмана.

"A multi-trillion dollar spending push designed to diversify the economy’s sources of income will require state companies to cut the dividends they pay the government to boost capital spending," Crown Prince Mohammed bin Salman has said.https://t.co/Apv7Qjvf6S — Department Of Politics (@DeptOfPolitics) April 8, 2021

«Многомиллиардный рост расходов, направленных на диверсификацию экономики, потребует от госкомпаний сокращения дивидендов, которые они платят правительству», — сказал Мухаммад бин Салман.

Крупнейшая нефтяная компания страны Saudi Aramco выплатила в прошлом году дивидендов на 75 млрд долларов. Эти деньги были жизненно важны для поддержки расходов государства на социальные программы и инвестиции в развитие инфраструктуры. Особенно на фоне пандемии коронавирусной инфекции и связанного с ней кризиса.

Предполагается, что Эр-Рияд рассчитывает на повышение стоимости нефти, чтобы компенсировать выпавшие доходы. В противном случае страна может столкнуться с экономическими сложностями.

«Если дивиденды будут снижены, к увеличению трансфертов Aramco государству за счет налогов и роялти может привести более высокая цена на нефть», — объясняет экономист Bank of America Жан-Мишель Салиба.

Мнение специалистов подтверждают рыночные ожидания. Агентство Bloomberg провело опрос среди восьми трейдеров и переработчиков нефти. Они отмечают повышение цены продукции компании Saudi Aramco на 30% для клиентов на азиатском рынке.

Зачем саудитам нужны лишние деньги

Нефтяные компании должны направить часть своих дивидендов от продажи ресурсов на расходы нынешней стратегии Эр-Рияда. Саудовская Аравия намерена диверсифицировать свою экономику, чтобы уменьшить зависимость от нефти. Однако для этого нужны серьезные вливания средств в разные сферы инфраструктуры и бизнеса. Наследный принц объявил финансовую мобилизацию частного сектора и запустил программу «Аш-Шарик» («Партнер»).

«Новая программа «Аш-Шарик» поможет частному сектору создать сотни тысяч новых рабочих мест и увеличит его вклад в ВВП до 65% к концу десятилетия», — говорит Мухаммад бин Салман.

Эр-Рияд опасается, что мировое потребление нефти в ближайшие годы будет снижаться. Европа планирует отказаться от нефти и газа через три десятка лет. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Цель Евросоюза — к 2050 году стать климатически нейтральным. К этому времени мы выведем из употребления ископаемые энергоносители», — сказала она.

Запад планирует перейти на возобновляемые источники энергоресурсов, в том числе солнце и ветер. В Европе уже треть потребления электричества приходится на эти виды альтернативной энергетики.

Вместе с тем основой благосостояния Саудовской Аравии продолжает оставаться продажа углеводородов, на которую приходится 80% всего экспорта страны.

Паника Эр-Рияда

Власти Саудовской Аравии пытаются привлечь инвестиции. В апреле 2016 года была представлена программа Vision 2030, в рамках которой Мухаммад бин Салман обратился к зарубежным инвесторам, в том числе из России.

Предложение наследного принца Саудовской Аравии ажиотажа не вызвало. Финансовые вливания в экономку Эр-Рияда из-за рубежа не достигли целевых показателей.

После этого саудиты сосредоточились на внутренних инвестициях. Мухаммад бин Салман объявил о том, что Саудовская Аравия вложит в собственное развитие около 1,3 трлн долларов. Больше половины финансовой нагрузки возлагается на компании Aramco и SABIC.

Все это происходит на фоне кризиса, с которым столкнулось королевство. В 2021 году Эр-Рияду пришлось урезать бюджет примерно на 7%. Эта мера потребовалась для снижения дефицита средств, который в прошлом году вырос почти в три раза и составил 12% от ВВП страны (ранее этот показатель составлял 4,5%).

Чтобы вывести бюджет в плюс властям Саудовской Аравии необходима цена в $76 за баррель нефти. Только при этих условиях Эр-Рияду удастся заняться диверсификацией собственной экономики. Если же стоимость углеводородов не вырастет в ближайшее время, саудитам придется искать новый путь для решения сложившейся бюджетной проблемы.