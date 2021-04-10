Вертолет НАСА готов к началу испытательного полета на Марсе. ФАН-ТВ

Вертолет Ingenuity прибыл на Марс 18 февраля 2021 года вместе с марсоходом Perseverance. Продолжительность его миссии составит всего 30 дней. Аппарат был настроен на взлет на высоте около трех метров и зависание до 30 секунд.

Во время брифинга в прямом эфире NASA TV ведущий инженер МиМи Аунг рассказала, что устройство успешно работает и обменивается информацией с землянами.

«Мы абсолютно уверены, что у вертолета достаточно энергии и мощности для выполнения полетов по Марсу», — заявила Аунг.

Инженер также пояснила, что управляемый полет является очень сложной задачей. В первую очередь — из-за чрезвычайно разреженной атмосферы на Марсе и низких температур. Вне зависимости от того, увенчается ли миссия успехом, информация, полученная в ходе этого испытательного полета, может оказаться бесценной для будущих исследований в области освоения космоса.