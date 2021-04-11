США сообщили о неудачном испытании гиперзвукового оружия

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Израиль

ВВС Израиля получили новый разведывательный самолет Oron

Министерство обороны Израиля объявило о прибытии на авиабазу «Неватим» первого разведывательного самолета Oron.

Оборудование для платформы создано Департаментом оборонных исследований и разработок (DDR&D), министерством обороны совместно с ВВС, управлением разведки и ВМС Израиля.

"The Oron" Advanced Intelligence Jet just delivered to the Nevatim Air Base. Developed by the Defense Ministry's Directorate of R&D, the Navy, Israel Aerospace Industries & others. Equipped with an automatic learning system based on AI. https://t.co/Tfjc3yAEOJ pic.twitter.com/9j1QyBpbl7 — Joe Frost (@JosephFrosty) April 4, 2021

Генеральным подрядчиком проекта была выбрана компания Israel Aerospace Industries (IAI). Оборудование для Oron подготовлено с учетом опыта, наработанного МО и ВС Израиля в ходе конфликтов. Самолет будет оснащен алгоритмами обработки информации, основанными на передовых методах работы с данными и технологиях искусственного интеллекта.

Oron базируется на платформе Gulfstream G550, отличающейся высокими летно-техническими характеристиками и низкими эксплуатационными расходами. Самолет будет оснащен новейшими датчиками, включая РЛС производства IAI.

Россия

«Русским витязям» — 30 лет

Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» отмечает свой 30-летний юбилей. Датой ее основания считается 5 апреля 1991 года. Именно в этот день группа из 6 самолетов Су-27 1-й эскадрильи 234-го гвардейского Проскуровского истребительного авиаполка получила свое официальное название. Уже в сентябре 1991 года «Русские витязи» прибыли с дружественным визитом в Великобританию. Далее последовали полеты в Канаду, Францию, Швецию, США. Имя пилотажной группы стало известно по всему миру.

Единственные в своем роде. "Русским витязям" исполнилось 30 лет.



Это - единственная команда в мире, которая выполняет фигуры одиночного и группового пилотажа на тяжелых истребителях. pic.twitter.com/C7oy4jfguR — ВЕСТИ (@vesti_news) April 5, 2021

В новое десятилетие «Русские витязи» входят на полностью обновленной технике. Сейчас в их составе — 8 истребителей Су-35С и 8 истребителей Су-30СМ. «Русские витязи» активно совершенствуют программу группового и одиночного пилотажа, изучают возможности новейшей техники, готовят молодых летчиков. Свой 30-летний юбилей группа встречает в небе, в рамках репетиций к грядущему Параду Победы. Праздник в честь юбилея пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» состоится 15 мая, подробную информацию объявят позже.

Истребители МиГ-31БМ получили новейшую навигационную систему для работы в Арктике

«В процессе выполнения работ на МиГ-31БМ устанавливается новая спутниковая навигационная система. Она позволяет решать задачи навигации самолета в любой точке земного шара, включая Арктический регион», — сказали представители корпорации «Ростех».

Работа спутниковой навигации в Арктике имеет ряд особенностей. В этом регионе она остается неточной и сложной.

МиГ-31БМ получил новейшую навигационную систему для работы в Арктике https://t.co/7Jknq7dLWH — Минпромторг России (@minpromtorg_rus) April 8, 2021

Во-первых, из-за орбитального положения космических аппаратов, которые в северных широтах никогда не проходят прямо над головой.

Во-вторых, в Арктическом регионе ощущается большая активность ионосферы, которая вызывает множество проблем с электроникой. Это может привести к ошибкам синхронизации, а затем к ошибкам в расчетах позиционирования.

Новые учения в Арктике

В Арктике впервые провели учения по перехвату гиперзвукового оружия и его носителей. Истребители МиГ-31БМ Тихоокеанского флота уничтожили цель, имитирующую бомбардировщик с гиперзвуковыми ракетами. Атака производилась из стратосферы (высота — около 20 тыс. метров) на скорости в 2,5 Маха в районе Северного полярного круга.

«Атаковали с высоты 20 км»: В Арктике прошли учения по перехвату носителей гиперзвукового оружияhttps://t.co/68ALHMBxcy pic.twitter.com/6gFFTDmn6q — Военное обозрение (@topwar_ru) April 7, 2021

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 6 апреля 2021 года заявил о начале плановых контрольных проверок по итогам зимнего периода обучения. Всего в течение месяца будет проведено 4048 учений различного масштаба. Они пройдут на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

США

ВВС США сообщили о неудачном испытании гиперзвукового оружия

Военно-воздушные силы США сообщили о неудачном испытании гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW. Ее должны были запустить с бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress.

ВВС США сообщили о неудачном испытании по запуску гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW, которую должны были запустить с бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress – CNN pic.twitter.com/nh842gqQO2 — TRT на русском (@TRTRussian) April 7, 2021

«Однако ракета не смогла завершить процедуру запуска» и осталась на самолете, который вернулся с ней на авиабазу Эдвардс в Калифорнии, говорится в заявлении ВВС США.

Военные планируют изучить причины неудачи, «извлечь из нее урок» и попытаться снова запустить ракету. Они ожидают, что этот летательный аппарат сможет разгоняться до скорости, в 20 раз превышающей скорость звука.

США закупают дополнительные P-8A Poseidon

Минобороны США объявило о заключении с компанией Boeing очередного контракта на поставку самолетов P-8A Poseidon для ВМС США и зарубежных заказчиков.

Стоимость продажи составляет 1,625 млрд долларов. Контракт предусматривает поставку 11 самолетов в рамках 12-го опциона к базовому соглашению, включая девять самолетов для ВМС США и два для ВВС Австралии по программе «Иностранные военные продажи».

@Boeing announced the U.S. Navy has awarded it a $1.6 billion production contract for the next 11 P-8A Poseidon aircraft. Learn More: https://t.co/3e7NFAucuJ — WashingtonExec (@washingtonexec) April 6, 2021

Данное соглашение увеличивает общее число заказанных ВМС США самолетов P-8A до 128 единиц. Сейчас общий налет 103 принятых на вооружение ВМС США самолетов «Посейдон» превышает 300 тыс. часов.

Самолеты C-5 Galaxy ВВС США пройдут модернизацию

Центр управления ВВС США объявил, что заключил контракт на 92,8 млн долларов с компанией Tyonek Native Corporation на модификацию парка самолетов C-5 Galaxy.

NEWS: Key avionics upgrades to the USAF’s Lockheed Martin C-5M Super Galaxy strategic transport fleet are to be carried under a US$92.8m contract, which was recently awarded to the Tyonek Native Corporation.https://t.co/qHkAzkZ016#Military #Aviation #USAF — AirForces Monthly (@AFMonthly) April 8, 2021

Усовершенствования предназначены для повышения летно-технических характеристик и эффективности самолета. В рамках программы будет произведена модернизация основного бортового компьютера С-5 и систем метеорологического радара, связи, навигации и УВД. Подвесной контейнер системы противодействия ракетам с ИК ГСН LAIRCM будет обновлен до стандарта Block 30.

США откажутся от самолетов Open Skies

ВВС США выведут из эксплуатации самолеты Boeing OC-135 Open Skies, которые использовались для выполнения наблюдательных полетов над Россией в рамках Договора по открытому небу.

«Этим самолетам почти 60 лет, их эксплуатация обходится слишком дорого», — заявил член Палаты представителей США, бригадный генерал ВВС в отставке Дон Бэкон.

USAF Retiring its Two OC-135 Open Skies Aircraft - Air Force Magazine https://t.co/Cb1aktirPE — BlueSky (@AirSpecInt) April 7, 2021

По его словам, самолеты отправят на кладбище авиационной техники, где их используют как доноров запасных частей или порежут на металлолом. Решение списать самолеты показывает, что США не планируют возвращаться к обсуждению восстановления своего членства в Договоре по открытому небу (ДОН).

О самолетах, которые использовали Россия и США в рамках ДОН, можно прочитать тут.

C-17 загорелся в Южной Каролине

На авиабазе Чарлстон (Южная Каролина) загорелся транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III. Инцидент произошел 9 апреля 2021 года.

U.S. Air Force C-17 Globemaster III transport aircraft caught fire on runway https://t.co/AwwR3GDVq4 — NewsAsia (@newsasia360) April 10, 2021

Представитель ВВС США сообщил, что в результате пожара никто не пострадал. По факту случившегося ведется расследование.

Турция

Разбился самолет ВВС Турции

Во время тренировочного полета 7 апреля 2021 года потерпел крушение самолет Northrop NF-5. Катастрофа произошла в провинции Конья, летчик погиб.

Northrop NF-5 jet of the aerobatic demonstration team of the Turkish Air Force has crashed near Konya in central Turkey.



The pilot has been killed pic.twitter.com/7ZzO8wndF2 — Deus vult (@WalterKreij) April 7, 2021

Отмечается, что самолет был задействован в выполнении фигур высшего пилотажа пилотажной группы Türk Yıldızları («Турецкие звезды»).

Еще одно крушение турецкого самолета

Минобороны Турции сообщило об очередной авиационной аварии. В Эгейское море упал учебный самолет ВВС Турции.

KAI КТ-1 вылетел 9 апреля 2021 года со 2-й главной авиабазы турецких военно-воздушных сил и разбился у берегов района Фока, в провинции Измир. Предварительная причина произошедшего — отказ двигателя.

Два пилота воздушного судна были спасены турецкой береговой охраной. В операции по поиску экипажа также принимали участие местные рыбаки.

Франция

Франция проводит массовые учения стратегических ядерных сил

Франция провела учения своих сил ядерного сдерживания под кодовым наименованием «Операция Покер» 7 апреля 2021 года. Были мобилизованы до 50 самолетов, включая истребители Mirage 2000 и Dassault Rafale, многоцелевой транспортный самолет-заправщик A330 MRTT и Boeing C-135, а также самолет ДРЛОиУ E-3.

Today, French Air Force conducted the #Poker exercise, simulating a nuclear offensive air operation. Some 50 aircraft (Rafale, A330 Phenix & C135 tankers, AWACS E3F control & detection aircraft, Mirage 2000). https://t.co/HmXpENNFOS — Laetitia (@LaeCesari) April 7, 2021

Обычно «Операция Покер» проводится ночью. Но поскольку из-за пандемии количество гражданских рейсов существенно сократилось, ВВС Франции решили на этот раз провести учения в дневное время.

Участвующие самолеты должны были имитировать применение ядерного оружия. Однако реальные ядерные боеприпасы на летательные аппараты не устанавливали, вместо них использовали полноразмерные макеты.

Южная Корея

Korea Aerospace Industries намерена разработать военный транспортный самолет

KAI и Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) достигли договоренности о необходимости разработки транспортных и многоцелевых самолетов.

Korea Aerospace Industries said it aims to develop its own transport and multipurpose aircraft for the South Korea military. The transport aircraft would be used for multiple purposes, including reconnaissance and maritime patrol.https://t.co/dTHPL5vrXx — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) April 4, 2021

Korea Aerospace Industries Co. (KAI) намерена разработать собственный транспортный и многоцелевой самолет для нужд южнокорейской армии. По словам исполнительного вице-президента компании Рю Кван Су, в настоящее время на вооружении армии, флота и ВВС находятся 30 многоцелевых и 70 транспортных самолетов.

«Мы нацелены на то, чтобы заменить импортные самолеты собственными и в долгосрочной перспективе выйти на зарубежные рынки с нашими самолетами», — заявил он.

Планируемый к разработке транспортный самолет будет использоваться для выполнения различных задач, в том числе для ведения разведки и патрулирования на море.

Южная Корея представила истребитель KF-21

После пяти лет работы Южная Корея продемонстрировала свой первый собственный боевой самолет KF-21 поколения «4++», который должен стать одной из главных боевых машин ВВС Республики Корея.

Церемония демонстрации первого истребителя KF-21 «Порамэ» (в переводе «сокол») прошла 9 апреля 2021 года. Самолет стал венцом масштабного оборонного проекта KF-X. Местоположение этого значимого события находилось на юге Республики Корея в городе Сачхон, провинции Южная Кенсан, на заводе компании Korea Aerospace Industries (KAI).

South Korea Has Just Unveiled A prototype Of Its First Domestically Developed KF-21 "Boramae": https://t.co/cctmJz7rCv — The Aviationist (@TheAviationist) April 9, 2021

В церемонии приняли участие около 250 человек, включая президента РК Мун Чжэ Ина, который подчеркнул, что сегодня «очень особый день для Республики Корея».

«Мы смогли своими руками, на основе наших технологий создать самый современный сверхзвуковой истребитель, став, таким образом, восьмой в мире страной, способной самостоятельно производить подобные боевые машины», — отметил южнокорейский лидер.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Крылья войны», чтобы быть в курсе новостей из мира военной авиации.