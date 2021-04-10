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Латинская Америка

Больше, чем в Рио: высочайшая статуя Иисуса Христа появится на юге Бразилии

На юге Бразилии появится высочайшая статуя Иисуса Христа в Южной Америке

Энкантаду, 10 апреля. Высочайшая в мире статуя Христа-Искупителя строится в городе Энкантаду самого южного бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул. Об этом сообщает издание UOL Noticias.

Структура сделана из бетона и железа, на ее строительство было выделено 2 миллиона реалов (27 млн рублей). Финансировали проект за счет пожертвований предпринимателей и местных жителей. Высота статуи, возведение которой началось в 2019 году, будет превышать 43 метра. Для сравнения, высота легендарной статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро составляет 38 метров.

На юге Бразилии появится высочайшая статуя Иисуса Христа в Южной Америке

Конструкция постепенно принимает форму: на данный момент уже были установлены руки и голова Христа. Ожидается, что статуя будет готова к августу 2021 года, а ее торжественное открытие запланировано на декабрь.

Кроме того, новый монумент в Риу-Гранди-ду-Сул станет третьим по высоте во всем мире после строящейся 72-метровой статуи Иисуса Христа в Мексике и 52-метровой статуи в Польше.

«Когда мы начали планировать возведение статуи, мы хотели, чтобы она привлекала внимание благодаря своему размеру. Только то, что она будет крупнейшей в Бразилии, уже стоит нашего труда», — заявил в интервью UOL Noticias представитель Ассоциации друзей Христа-Спасителя Гилсон Конзатти.

Ожидается, что Христос-Искупитель станет главной туристической достопримечательностью в маленьком городе. Посетители смогут подняться почти на самый верх конструкции, на высоту 34 метров, откуда откроется вид на бразильские равнины, расположенные среди ярко-зеленых холмов.

Идея строительства статуи возникла в 2016 году, когда один из местных священников Жуау Гранзотту предложил показать любовь местных жителей к религии через построение монумента Христу.

«Население города очень религиозное, католическая религия здесь очень сильна, и жители очень активно участвуют в мероприятиях, проводимых церковью.

Когда статуя будет возведена, она однозначно приведет к увеличению количества туристов, что было доказано уже после установки рук и головы. По прогнозам, город будут посещать 10 тысяч туристов в месяц», отметил Гилсон Конзатти.

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