Лариса Долина в шоу Галкина осудила внешность Егора Крида

Москва, 10 апреля. Королева джаза Лариса Долина негативно высказалась в адрес 26-летнего исполнителя Егора Крида. По мнению артистки, он не является идеалом мужчины.

Певица Лариса Долина и тиктокер Валя Карнавал стали гостьями YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Юморист предложил звездам выбрать идеального мужчину среди популярных артистов. Он представил Ларисе и Вале на выбор снимки Стаса Михайлова, Jony, Николая Баскова, Владимира Преснякова, Егора Крида, Элджея, Сергея Шнурова, Моргенштерна и Валерия Леонтьева.

Карнавал сразу «избавилась» от артистов в возрасте, а Долина — от парней с сомнительной внешностью. Народной артистке России не понравился Моргенштерн из-за обилия татуировок, а Егора Крида она осудила из-за накрашенных ногтей.

«Я его вообще не знаю, это тоже не мой идеал мужчины. Я вижу настоящего мужчину без вот этого лака для ногтей, это несовместимо», — заявила джазовая певица.

За Крида попыталась вступиться Карнавал, называя его странную внешность «образом». Однако Долина ее остановила, заметив, что в ее глазах Крид не мужчина. Тут вмешался Максим Галкин, пошутив, что ногти Егора на самом деле не накрашены — певец просто нечаянно стукнул по ним молотком, и они почернели.

Ранее Лера Кудрявцева поддержала Ларису Долину в «конфликте поколений». Она заявила, что современная молодежь не хочет ни учиться, ни развиваться и совершенно не уважает старших.