Экс-гитарист Sabaton из Швеции отсидит за насилие над ребенком

Стокгольм, 10 апреля. Суд в Швеции вынес приговор Рикарду Сундену. Бывший гитарист музыкального коллектива Sabaton признан виновным в сексуальном насилии в отношении восьмилетней девочки.

Согласно информации в материалах суда и следствия, в феврале прошлого года потерпевшая пришла домой к дочери исполнителя и осталась дома. Позднее школьница рассказала, что ночью в комнату. где она спала, зашел музыкант. Он запустил руку под одеяло и стал трогать ребенка за интимные места. Школьница притворилась, что спит.

Сунден оправдывался, убеждая, что просто проверял, уснула ли маленькая гостья. Мать пострадавшей потом отметила, что дочь стала замкнутой и беспокойной, у нее появились проблемы со сном.

Стражи порядка нашли у музыканта в компьютере и телефоне несколько порнофильмов. Участниками съемок были дети.

За насилие и хранение детской порнографии фигурант получил девять месяцев тюремного заключения. Он также должен выплатить жертве 53,4 тысячи крон.

Житель Мордовии на 12 лет лишился свободы за изнасилование своей 12-летней дочери, сообщал ФАН.