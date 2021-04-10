Успенская «пригрела на груди» змею за 39 миллионов рублей

Москва, 10 апреля. Королева шансона Любовь Успенская похвасталась своим роскошным колье в виде змеи. Ювелирное изделие стоит как элитная однушка в центре Москвы.

Певица всегда испытывала слабость к ювелирным украшениям. Почти на каждом светском мероприятии 67-летняя Успенская сверкает как новогодняя елка. Она всегда дополняет образ роскошными серьгами и множеством колец с бриллиантами. Недавно звезда эстрады появилась с эффектным колье в виде змеи. Ожерелье выполнено из чистого белого золота и инкрустировано бриллиантами на 74 с лишним карата. Стоимость такого украшения оценивается в 39 миллионов рублей.

Как отмечают журналисты программы «Ты не поверишь», за такие деньги можно приобрести одну элитную однушка в центре Москвы или пять двухкомнатных квартир на окраине столицы. Любовь Успенская утверждает, что подобных дорогих подарков ей не делала ни один ухажер. Колье, по словам королевы шансона, она приобрела сама.

«Мужчина в моей жизни еще не дожил и не дорос до этого уровня. Слава богу, я все это делаю сама!» — похвасталась Любовь Успенская.

Певица не жалеет денег на украшения. По ее мнению, ювелирка — это отличные инвестиции в будущее. Успенская приобретает исключительно брендовые изделия с драгоценными камнями высшей пробы. Как отмечает артистка, стоимость подобных украшений с каждым годом только растет, поэтому ювелирка будет приданным для ее единственной дочки Татьяны Плаксиной.

Наследница у Успенской пока одна, но певица недавно заявила о своем желании завести второго ребенка. Сенсационное заявление артистка сделала во время модного показа в театре «Школа современной пьесы».