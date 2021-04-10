Нефтяная компания Saudi Aramco продаст 49% транспортных мощностей

Эр-Рияд, 10 апреля. Саудовская нефтяная корпорация Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco) подписала соглашение о продаже 49% акций собственного бизнеса.

Соответствующей информацией поделилась газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В рамках сделки консорциум получит 49% в Aramco Oil Pipelines за 12,4 млрд долларов. Структура будет наделена правом на предоставление тарифных выплат за прокачку топлива по трубопроводам Saudi Aramco сроком на 25 лет, передает «Коммерсантъ».

Потенциальные покупатели — американские, китайские и местные вкладчики. Среди них Apollo Global Management, EIG Global Energy Partners, два китайских и саудовские пенсионные фонды. Saudi Aramco сохранит полное владение и оперативный контроль над трубопроводной системой. Соглашение не создаст ограничений по обязательствам государственной корпорации перед Саудовской Аравией, говорится в заявлении. Saudi Aramco также повысила стоимость поставок ресурсов для клиентов на азиатском рынке.