Виновника смертельного ДТП разыскивают в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 10 апреля. Женщина погибла под колесами автомобиля в Автозаводском районе. Водитель скрылся с места происшествия, ведутся его поиски.

ДТП произошло на улице Лескова. Жительница города переходила проезжую часть рядом с пешеходным переходом, когда ее сбила машина. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы, она скончалась до приезда врачей.

Сейчас личность виновника смертельной аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. У погибшей осталось двое маленьких детей. Предположительно, уличные камеры зафиксировали момент столкновения. Сейчас видеоматериалы изучаются полицейскими.

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