В Италии раскрыли тайну нашивки с надписью «Россия» на шевроне пилота F-15

Рим, 10 апреля. Фотография, опубликованная пресс-службой авиабазы ВВС Великобритании в Facebook, привлекла к себе большое внимание в Сети из-за неожиданной нашивки пилота F-15E.

Об этом пишет итальянское издание The Aviationist, передает «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе статьи.

Речь идет о пилоте F-15E, появившемся в кадре с нашивкой «Россия». Этот факт спровоцировал бурную реакцию в Сети, некоторые пользователи даже назвали летчика предателем.

Обозреватель The Aviationist Стефано Д’Урсо решил разобраться в ситуации и узнал, что данный шеврон использовался пилотами F-15E Strike Eagle 492-й истребительной эскадрильи для выявления условного противника в рамках учений.

По словам Д’Урсо, на нашивке изображен российский истребитель Су-27 на синем фоне с российским флагом и кириллической надписью «Россия» вверху и цифрой «492» внизу.

Как оказалось, выполняющие роль «противника» пилоты нередко носят характерные нашивки и надписи на шлемах во время учений. Итальянский эксперт подчеркивает, что это почти традиция, встречающаяся не только в США, но и в странах по всему миру. Данная практика, по мнению автора, призвана помочь в визуальной идентификации во время обучения. Отсюда следует, что нашивка американского летчика, которого в Сети назвали предателем, не имеет российского происхождения, убежден специалист.

Напомним, что накануне на военных учения Point Blank ВВС США засветился пилот с российской нашивкой.

Ранее стало известно, что в российском истребителе МиГ-35 установят систему с элементами искусственного интеллекта, передает сайт 360tv.ru.