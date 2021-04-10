Певица Азиза рассказала о непростом пути на сцену в день своего рождения

Москва, 10 апреля. Звезда девяностых Азиза 10 апреля празднует свой день рождения — ей исполняется 57 лет. Накануне артистка решила поделиться воспоминаниями о главных событиях своей жизни.

Певица появилась на свет в Ташкенте, столице Узбекистана. Она стала третьим ребенком в семье. По признанию Азизы, ее отец, композитор Абдурахим Мухамедов очень надеялся, что родится мальчик, ведь в семье уже подрастали две девочки.

«В 6 утра папе сообщили о рождении дочери. И несмотря на его надежду на сына, он был счастлив и горд. Воспитывая свою любимицу, как мальчика, отец за свою недолгую жизнь успел многому научить свою дочь. Все это пригодилось в ее нелегкой судьбе артистки, которой она стала очень рано», — рассказывает о своем пути Азиза.

Певица росла в семье профессиональных музыкантов, поэтому выбор ее будущей профессии был очевиден. Сначала Азиза окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а затем поступила в консерваторию. Сама артистка признается, что ее карьера на сцене была наполнена взлетами и падениями. Однако очень многие из ее детских мечтаний воплотились в жизнь, за что она благодарит судьбу.

Кажется, что сейчас жизнь Азизы начинает играть новыми красками. Скоро состоится помолвка с итальянским женихом Алессандро. Но бывший возлюбленный исполнительницы Давид Григорян заявил о своем желании вернуть расположение артистки.