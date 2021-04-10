Комиссия РПЦ подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма

Москва, 10 апреля. Документ, регламентирующий практику экзорцизма, подготовили в комиссии по богословию Русской православной церкви (РПЦ).

Информацией о проделанной работе поделился глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он уточнил, что практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах.

«Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации», — передает слова митрополита РИА Новости.

После того как работа над документами, проекты по которым готовятся в комиссиях Межсоборного присутствия, завершается, их передают в редакционную группу. Затем они могут быть опубликованы. Такая же процедура предусмотрена для документа, который посвящен практике «изгнания бесов».

Изображения святых и храмов могут быть помещены на новые банкноты, заявил ранее заместитель председателя отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриарха Вахтанг Кипшидзе.