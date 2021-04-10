Водитель такси сбил ростовчанку и протаранил магазин

Ростов-на-Дону, 10 апреля. Автомобиль такси сбил женщину, после чего влетел в стену магазина на Большой Садовой улице в центре города. Полиция инициировала проверку.

По данным ГИБДД, 46-летний водитель оказался на полосе встречного движения, затем выехал на тротуар и врезался в здание. Согласно предварительной версии, мужчина не справился с управлением.

После ДТП женщину-пешехода экстренно доставили в больницу. Пассажиров в салоне авто в момент происшествия не было. Сейчас правоохранители устанавливают все детали случившегося.

Водитель такси на протяжении шести месяцев насиловал 37-летнюю жительницу Петербурга. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, сообщал ФАН.