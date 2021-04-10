В Сети высмеяли западные требования к России отчитаться в военной деятельности

Москва, 10 апреля. Заявления официальных представителей ряда западных стран и политических лидеров государств НАТО о недопустимости крупных маневров ВС РФ в России вызвали резкую реакцию в Сети.

Объяснений от российских властей в связи с плановыми учениями и тренировками частей Южного военного округа попросили канцлер Германии Ангела Меркель, пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Рядовые пользователи Сети и известные российские эксперты резко осудили подобные высказывания «западных партнеров». Например, популярный теле- и радиоведущий Владимир Соловьев отметил, что призыв к РФ об одностороннем обеспечении деэскалации в зоне конфликта на востоке Украины можно интерпретировать довольно широко, а операция ВС РФ в формате «принуждение к миру» вполне соответствует этому призыву.

Обозреватель Юлия Витязева полагает подобную медийную активность западных политиков и официальных лиц способом успокоить командование ВСУ и руководство Украины, которым стало страшно от возможных последствий своих агрессивных провокаций.

Самый лаконичный ответ американским дипломатам и представителю Пентагона Кирби был дан в Telegram-канале МИД РФ. Чиновникам США посоветовали пополнить запасы своей понятливости и попытаться догнать Россию в возможностях Вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось о печальной судьбе американских истребителей F-22 и F-35 в случае масштабного конфликта между РФ и США.